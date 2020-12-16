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Otomobil takla attı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil orta refüje devrildi.

Sungurlu 16.12.2020, 20:05
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Otomobil takla attı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil orta refüje devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 22. Kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje devrildi.

Meydana gelen kazada yaralananlar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Haber Merkezi)

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