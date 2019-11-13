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Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarken meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarken meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

13 Kasım 2019 Çarşamba 16:00
Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Sungurlu’ya bağlı Yörüklü köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dodurga’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Arap Yaralı yönetimindeki 06 EU 4009 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Arap Yaralı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güleser Yaralı (74), Hüseyin Yaralı, Hediye Yaralı ve Fatma Yaralı yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Güleser Yaralı, kaza yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güleser Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(İHA)

Son Güncelleme: 14.11.2019 01:38
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