Otomobil su kanalına uçtu

Sungurlu Çankırı karayolunda yoldan çıkan otomobil su kanalına devrildi.

Alınan bilgiye göre, 06 H 1814 plakalı otomobil, Karaçay ile Kızıl köyleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi.

Kazanın ne zaman olduğu bilinmezken, devrilen aracı gören yoldan geçen bazı sürücüler yardım etmek için olay yerinde durdular. Araçta yaralı olup olmadığını kontrol eden sürücüler, kazayı jandarma ekiplerine bildirdiler.

Rıza Cobuloğlu’nun kendisine ait otomobil ile kaza yaptığı ve araçta ufak çaplı hasarın oluştuğu öğrenildi.

(Haber Merkezi)

