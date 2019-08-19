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Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 

Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:25
Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Engin Kurt (40) yönetimindeki 07 CYF 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüje çarptı. Meydana gelen kazda araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Nisa Kurt (14), kemal Kurt, 18) ve Kader Kurt 37) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Son Güncelleme: 19.08.2019 15:26
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