Otomobil orta refüje çarptı: 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre; kaza geçtiğimiz gün D-785 karayolu Gafurlu Köyü mevkinde meydana geldi. Sungurlu istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan M.K. (46) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan orta refüje çarptı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan N.K.(14), S.K.(41), H.K.(13) ve Ş.K.(20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ilgili ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)