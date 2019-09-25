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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:58
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu'nun 6. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 34 TV 4181 plakalı minibüs, 81 KB 004 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Hüseyin Oral (55), Huriye Oral (49), İsmail Arslan, İlknur Arslan ve Derya Arslan yaralandı. Yarlılardan kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

(İHA)

Son Güncelleme: 25.09.2019 17:00
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