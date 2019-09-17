Otomobil devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Haydar Öztırak yönetimindeki 06 SS 774 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yol ortasına devrilen araçta sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Menduha Öztırak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan sürücü haydar Öztırak yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.