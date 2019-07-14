Otomobil dere yatağına devrildi

Kaza Çorum Sungurlu Karayolu Koparan mevkiinde yaşandı.

Çorum istikametinden Ankara istikametine seyir halinde bulunan R.Ş (45) yönetimindeki araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasında bulunan dere yatağına devrildi.

Kazada şoför hayati tehlikesi olmayacak şekilde, araçta yolcu olarak bulunan R.D.(45) ise hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)