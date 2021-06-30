Otomobil çelik bariyere çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 35 ARU 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sürücü M.A. kazadan yara almadan kurtulurken yolculardan G.A. ile N.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.