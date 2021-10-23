Otomobil alev topuna döndü: 4 kişi son anda kurtuldu
Seyir halinde alevlere teslim olan LPG'li otomobildeki aynı aileden 4 kişi, yangından son anda kurtuldu.
Sungurlu 23.10.2021, 01:47
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Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (42) idaresindeki 06 ROL 82 plakalı Fiat marka LPG'li otomobil, seyir halindeyken motoru alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, yolculuk yaptığı 3 kişiyle birlikte araçtan uzaklaştı. Yangının kısa sürede büyümesiyle otomobil, alev topuna döndü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Balışeyh Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alevlere teslim olan otomobili kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Hurdaya dönenen otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.
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