Osman Aşutoğlu tekrar aday

Konuyla ilgili bir açıklama yaparak Sungurlu’da doğan, büyüyen, esnaflık yaparak ilçe ekonomisine katkı sağlayan bir kişi olarak ekibiyle birlikte tekrar aday olduğunu dile getiren Osman Aşutoğlu, “Bir gönül alma hoş seda bırakma kapısı olan bu görevlerden kazanmayı değil, ekibimizle neler verebilirizin peşinde olan biri olarak 9 Ocak 2022’deki kongremizde yeniden adayız. Buradan yönetim kurulu üyelerime ve esnaflarımıza destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Bugüne kadar üyelerine değer veren, her zaman yanında olan, tüm sorunlarında haklarını savunan prensiplerle çalışmalarına devam ettiklerini de belirten Aşutoğlu, “Sorumluluğumuzun bilincinde olarak üyelerimizin güveninize layık olmak için yaşantımızdan işimizden taviz verdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada alnımızın akıyla hizmet etmek için her zaman çözüm odaklı çalışmak için esnafımıza hizmet etmeye talibiz” dedi.

(Haber Merkezi)

