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Orta refüje çarpan araç takla attı: 6 yaralı

Sungurlu’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Orta refüje çarpan araç takla attı: 6 yaralı

Sungurlu’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:56
Orta refüje çarpan araç takla attı: 6 yaralı

Sungurlu’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Aydoğan Köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Z.S. (28) yönetimindeki 55 HR 424 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.S. (67), F.S. (69), Z.K. (33), F.B.S. (11), E.S. (11) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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