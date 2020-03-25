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Önce virüs salgını için uyardı, sonra söz verdi

Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısında bulundu. Başkan, ayrıca bu sıkıntılı günler atlatıldığında evinden çıkmayan yaşlılara kültür turu sözü verdi. 

Önce virüs salgını için uyardı, sonra söz verdi

Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısında bulundu. Başkan, ayrıca bu sıkıntılı günler atlatıldığında evinden çıkmayan yaşlılara kültür turu sözü verdi. 

25 Mart 2020 Çarşamba 15:27
Önce virüs salgını için uyardı, sonra söz verdi

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle Sungurlu ilçesinde Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşlara belediye hoparlöründen sokağa çıkmayın uyarısı yaptı. 
Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların evden çıkmama için çağrıda bulunan Şahiner, “Lütfen hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evde durun. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Kalabalık ortamlarda bulunmayın. Her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için çok değerli. Sungurlu Belediye Başkanı olarak söz veriyorum bu kara günlerde her bir hemşehrimizin yanında olmaya söz veriyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi. 

Evinden çıkmayan yaşlılara kültür turu sözü

Anonsun ardından açıklama yapan Başkan Şahiner, bu süreç atlatıldığında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara kültür turu söz verdi. 
Ülkemizde ve tüm dünyada devam eden korona virüsü salgınının tüm insanları etkilediğini hatırlatan Şahiner, “Sungurlu Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek korona virüsü ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi başarılı bir şekilde devam ettirebilmek için vatandaşlarımızın da evden çıkmaması gerekiyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki ile kronik rahatsızlığı olanlar sizleri seviyoruz. Sizler bizim büyüğümüzsünüz. Sizler bizim atamızsınız. Lütfen sizde buna dikkat edin ve mümkün olduğunca evimizden dışarı çıkmayalım. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket edersek evimizde, ailemizi de sıkıntıya sokmuş oluruz. Sizleri seviyoruz, sizlerde bizi dikkate alın” dedi. 
“Bu evde oturmanın acısını da inşallah bu virüs belasını atlattığımızda sizlere kültür gezileri düzenleyeceğim” diyen Başkan Şahiner, “Bursa, Konya nereyi istiyorsanız oraya gezi düzenleyeceğiz. evde oturmanın acısını da çıkaracağız. Otobüslerimizde 65 yaşını sizlerin iyiliği için kaldırmıştık. Seferlerimizi durdurduk. Ayırca öğrencilerin pasolarını da durdurduk. Belediye olarak halkımızın emrindeyiz, yanında olmaya devam edeceğiz. 

(İHA)

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