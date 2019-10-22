Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97886
ALTIN
277.350
DOLAR
5.8286
STERLİN
7.5256
EURO
6.4899

Okulda turşu yaptılar

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki Alembeyli Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri turşu kurma heyecanını yaşadı. 

Okulda turşu yaptılar

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki Alembeyli Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri turşu kurma heyecanını yaşadı. 

22 Ekim 2019 Salı 15:03
Okulda turşu yaptılar

Öğrenciler kış hazırları kapsamında turşu kurmayı öğrendiklerini belirtirken, sınıf içerisinde salatalık, biber, havuç, lahana, maydanoz, sirke, limon tuzu ile hazırladıkları turşuları kavanozlara yerleştirdiler. Öğrencilerden Emre Taner "Önümüz kış mevsimi ve biz de arkadaşlarımız ile beraber turşu kurmaya karar verdik. Sınıfımıza getirdiğimiz malzemeleri inceledik. Önce ellerimizi güzelce yıkayarak kendi ellerimizle yaptığımız turşularımızı heyecanla kavanozların içine koyduk. Öğretmenimiz kavanozun içine sarımsak ekledi ve turşumuzu tamamladık. Artık turşunun nasıl kurulduğunu öğrenmiş olduk. Evde küçük bir kavanoza turşu kurabilir büyüklerimize yardım edebiliriz. Yaptığımız bu turşuların olmasını ve paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. 
Fen Bilimleri öğretmeni Gülsüm Alagözoğlu'da, "Öğrencilerin bu faaliyeti yaparken hem öğrendiler hem eğlendiler hem de kendi kendilerine bir iş yapabilmenin mutluluğunu yaşadılar. Öğrencilerimiz ben yapamam tedirginliği yaşıyor. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerine özgüvenleri gelmiş oluyor ve becerileri ortaya çıkmış oluyor. Öğrencilere güvenmeli, onlara sorumluluk ve görevler vermeliyiz. Onları bu şekilde hayata hazırlamış oluruz.” şeklinde konuştu. 

İlgili Haberler
Sebze yüklü kamyon orta refüje devrildi
Sebze yüklü kamyon orta refüje devrildi
Sungurlu’da ikinci hasat
Sungurlu’da ikinci hasat
Sungurlu’nun kalkınması için çalışmalar devam ediyor
Sungurlu’nun kalkınması için çalışmalar devam ediyor
Başkan Şahiner’den muhtarlara kutlama
Başkan Şahiner’den muhtarlara kutlama
Sungurlu Devlet Hastanesi’ne Erişilebilirlik Belgesi
Sungurlu Devlet Hastanesi’ne Erişilebilirlik Belgesi
Sungurlulu STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Sungurlulu STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim