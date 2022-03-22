Oğuzhan Kaya: “Sungurlu’ya BİLSEM açılacak”
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu’ya müjdeli haber verdi. Kaya, Sungurlu’ya Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) açılacağını açıkladı.
Sungurlu 22.03.2022, 19:52
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Konuyla ilgili bilgi veren Kaya, ülke genelinde Çorum ölçeğindeki illere bağlı hiçbir ilçede bulunmayan BİLSEM’in ilkinin Osmancık’ta açıldığını hatırlatarak yapılan girişimler sonucu Sungurlu’ya da BİLSEM açılmasının onaylandığını dile getirdi.
Milletvekili Kaya ayrıca Alaca ve İskilip’te de BİLSEM açılması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.
(Aliye ÖNCEL)
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