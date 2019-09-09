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Öğretmenlere trafik güvenliği ve eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seminer döneminde planlanan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik “Trafik Eğitim Semineri” verildi.

Öğretmenlere trafik güvenliği ve eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seminer döneminde planlanan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik “Trafik Eğitim Semineri” verildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:57
Öğretmenlere trafik güvenliği ve eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seminer döneminde planlanan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik “Trafik Eğitim Semineri” verildi.

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Polis Memuru Muhlis Dilek tarafından Sungurlu'da görev yapan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine Trafik Güvenliği ve Eğitimi semineri verildi.

Trafik Güvenliği ve Eğitim Seminerine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Neşe Akalın, Yalçın Akkaya ve İlçemizde görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğretmenleri katıldı.

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere katılanlara bilgi veren polis memuru Muhlis Dilek, ayrıca trafikte farkındalık oluşturmak gerektiğini belirtirken. Meydana gelen kazaların sebepleri, emniyet kemerini kullanmama, seyir halinde cep telefonu ile konuşmama, kırmızı ışık ihlalleri ve sebepleri ile trafikte sabırlı ve saygılı olma konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. (Haber Merkezi)

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