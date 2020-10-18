Öğretmen Hacı Çağman ilik kanserine yenik düştü
Sungurlu Fevzi Çakmak İlkokulu öğretmenlerinden Hacı Çağman, bir süredir tedavi gördüğü ilik kanserine yenik düştü.
Sungurlu 18.10.2020, 17:58
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Hitit Üniversitesi Çorum Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Çağman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
45 yaşında olan Çağman’ın cenazesi Sungurlu Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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