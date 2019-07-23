Öğrencilerin ilçelerini tercih etmelerini istedi

Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu tercih danışmanlığı merkezini ziyaret eden Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu ile birlikte Şube Müdürü Yalçın Akkaya öğrenci ve velilere yönelik tercih danışmanlığı hizmeti hakkında incelemelerde bulundu.

Danışmanlık merkezinde öğrenci ve velilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, öğrencilerden puanları ve gitmek istedikleri okullar, velilerden ise bu süreç ile ilgili düşünceleri hakkında bilgi aldı. Sungurlu'daki okulların eğitim öğretimde bir çıkış yakaladıklarını dile getiren Şahinoğlu, öğrencilerin Sungurlu'daki okulları tercih etmelerinin yararlı olacağını belirtti.

(Haber Merkezi)