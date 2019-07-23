Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102556
ALTIN
260.215
DOLAR
5.7112
STERLİN
7.1029
EURO
6.3685

Öğrencilerin ilçelerini tercih etmelerini istedi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu öğrencilerin Sungurlu'daki okulları tercih etmelerini istedi.

Öğrencilerin ilçelerini tercih etmelerini istedi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu öğrencilerin Sungurlu'daki okulları tercih etmelerini istedi.

23 Temmuz 2019 Salı 20:29
Öğrencilerin ilçelerini tercih etmelerini istedi

Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu tercih danışmanlığı merkezini ziyaret eden Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu ile birlikte Şube Müdürü Yalçın Akkaya öğrenci ve velilere yönelik tercih danışmanlığı hizmeti hakkında incelemelerde bulundu.

Danışmanlık merkezinde öğrenci ve velilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, öğrencilerden puanları ve gitmek istedikleri okullar, velilerden ise bu süreç ile ilgili düşünceleri hakkında bilgi aldı. Sungurlu'daki okulların eğitim öğretimde bir çıkış yakaladıklarını dile getiren Şahinoğlu, öğrencilerin Sungurlu'daki okulları tercih etmelerinin yararlı olacağını belirtti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sungurlu Belediyesi’nde yol mesaisi başladı
Sungurlu Belediyesi’nde yol mesaisi başladı
Belediye ekipleri ot biçme çalışmalarına devam ediyor
Belediye ekipleri ot biçme çalışmalarına devam ediyor
Sağlık memuru Fuat Dilek hayatını kaybetti
Sağlık memuru Fuat Dilek hayatını kaybetti
Ticari araç orta refüje devrildi
Ticari araç orta refüje devrildi
Sungurlu’da kurban kesim yerleri belirlendi
Sungurlu’da kurban kesim yerleri belirlendi
Sungurlu’da kurban bayramı hazırlıkları başladı
Sungurlu’da kurban bayramı hazırlıkları başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim