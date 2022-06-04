Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler
Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda, eğitim öğretim döneminin son günlerinde yurt bahçesinde hobi bahçesi oluşturuldu.
Sungurlu 04.06.2022, 16:47 04.06.2022, 16:49
38
Hazırlık çalışmalarının tamamlanması ardından kız öğrencilerinin barındığı blok da öğrencilerin streslerini atmaları, bahçe işlerinde küçük de olsa görgü ve becerilerini artırma adına yurt idaresi ve çalışanlarca organize edilen faaliyet öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Yurt yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizin coğrafi şartları da göz önüne alınarak toprakla buluşan sebze tohumları ve fideler ürün vermeye başladıkları sonbahar aylarında öğrencilerimiz tarafından hasat edilerek yurt yemekhanesinde diğer öğrencilere ikram edilecek. Geçtiğimiz yıl yapılan hasatla elde edilen ürünlerle yurt mutfağında kız öğrencilerimize geleneksel ev turşusu yapımı uygulamalı olarak gösterilmişti” ifadeleri kullanıldı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
22°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31