Öğrenciler Türk bayrağını boyadılar
Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Kaledere köyünde, arazide bulunan 200 metrekare büyüklüğündeki şehitlik bayrağı boyandı.
Sungurlu 04.06.2022, 16:44
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Kaledere İlkokulu ve Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve çalışanları, arazide bulunan 200 metrekare büyüklüğünde ki Türk bayrağını boyayarak duyarlı bir davranışa imza attılar.
Böyle bir etkinliğe katıldıkları için duydukları memnuniyeti ifade eden öğretmenler ve öğrenciler, "Bu bayrak hepimizin. Bayrağın solduğunu görünce tekrar boyamaya karar verdik. Öğretmenlerimiz öncülüğünde köy halkıda duyarsız kalmayarak destek verdiler. Bu hizmete destek veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.
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