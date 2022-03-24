Öğrenciler okullarının bahçesini ağaçlandırdı

Okul müdür vekili Bayram Günaydın ağaç dikimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bahçemizin yeşil bir görünüme kavuşması ve gelecek nesillere daha güzel bir eser bırakma adına böyle bir çalışma başlattık. Öğrencilerimiz dikimini yaptıkları ağaçlara can suyunu verdiklerinde gözlerindeki o sevinç o mutluluk her şeye değerdi. Buradan mezun olan öğrencilerimiz yıllar sonra okullarını ziyaret ettiklerinde bıraktıkları bu eserin gölgesinde oturma, sohbet etme ve anıları tazeleme fırsatı bulacaklardır." şeklinde konuştu.