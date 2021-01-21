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Öğrenciler işaret dili ile korona virüse karşı uyardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 'Keyifli Okul Atölyem' projesi kapsamında işaret dili ile korona virüs ile mücadele kapsamında kamu spotu çekildi. 

Sungurlu 21.01.2021, 16:13
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Öğrenciler işaret dili ile korona virüse karşı uyardı

Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Diyarhan Murat Yılmaz ve Kavşut Şehit Kerem Beksiz İlkokulu öğretmeni Figen Yılmaz tarafından yürütülen, Erzurum merkezli eTwinning projesi “Keyifli Okul Atölyem” kapsamında öğrencilerin "İşaret Dili İle Sosyal Mesafe Kuralları" kamu spotu çekimleri İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde yapıldı. 
Keyifli Okul Atölyem Projesi 2023 Eğitim Vizyonu ışığında çağın gerektirdiği becerilere sahip, bilime meraklı, analitik düşünebilen ve problem çözme becerisine sahip, insanlığa faydalı, ahlaklı ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Erzurum merkezli olarak başlatılan Keyifli Okul Atölyem e-Twinning projesi kapsamında 32 il, 142 ortak ve Azerbaycan’dan katılan okul da dahil, yaklaşık 3 bin ilkokul öğrencisi, çeşitli sanat atölyelerinde kodlama, drama, müzik, zeka oyunları, taş boyama, ingilizce atölyesi, beden perküsyon, temassız oyunlar, pandomim gibi faaliyetlerle geleceğe hazırlanıyor. 
Eğitime verdiği desteklerle her zaman gündemde olan Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner, proje ile ilgili aldığı bilgiler doğrultusunda gerekli talimatları vererek projenin sponsorluğunu üstlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce ile görüşmeler yapan Diyarhan Murat Yılmaz ve Figen Yılmaz öğretmenler ise işbirliği yapacakları için mutlu olduklarını ifade ederek, Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner’e destekleri için teşekkür etti. 

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