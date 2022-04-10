Öğrenciler atık malzemelerden kütüphane yaptılar
Sungurlu Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, Çevre Dostu Okul projesi çerçevesinde atık malzemelerden ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ yaptılar.
Sungurlu 10.04.2022, 19:03
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Milli Eğitim Bakanlığının Çevre Dostu 1000 Okul Projesi çerçevesinde Mustafa Kemal İlkokulu, Sungurlu’da proje okulu seçildi. Mustafa Kemal İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla atık malzemelerden Sıfır Atık kütüphanesi dizayn edildi. Öğrenciler, öğretmenleriyle evlerinde veya okullarında kullanılmayan malzemelerin nasıl yeniden kullanıma sokulduğunu deneyimleyip, uygulamalarıyla gördüler.
Projenin bundan sonraki aşamasında okulda yağmur sularının toplanacağı bir depolama alanı oluşturularak, bu sularla bahçede ki ağaçların sulamasının yapılacağı bildirildi.
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