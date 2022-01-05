Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Sungurlu-Çankırı yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 60 ACU 663 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Terzili köyünden Kavşut köyüne öğrencileri taşıyan 19 AAS 216 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yaralanmadan atlattı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.