Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ocakta unutulan yemek yangın çıkardı.
Sungurlu 02.08.2020, 02:41 02.08.2020, 02:44
25
Edinilen bilgiye göre, Akdere Köyünde Sinan Kirhan ocakta yemeği unuttu. Bir süre sonra evden dumanlar yükseldiğini gören Kirhan Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu mutfak ve çatı kısmı yanarken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2020
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:30
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:45
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:38