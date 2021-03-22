Nöbetteki personele “çiğköfte” ikramı

Sungurlu’nun sevilen simalarında Battalbey Çiğköfte sahibi Muzaffer Karabağırlı, önceki gün Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Belediye Temizlik İşleri’nde görevli personeli ziyaret ederek, hijyenik ortamda hazırladığı çiğköfteyi onlara ikram etti.

Nöbet tutan Sungurlu Belediyesi personeli ise kendilerine yapılan ikramdan dolayı Muzaffer Karabağırlı’ya teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

