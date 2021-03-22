Nöbetteki personele “çiğköfte” ikramı
Sungurlu’da faaliyet gösteren Battalbey Çiğköfte sahibi Muzaffer Karabağırlı, gece nöbet tutan Sungurlu Belediyesi personeline moral ve motivasyon olsun diye çiğköfte ikram etti.
Sungurlu 22.03.2021, 23:04
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Sungurlu’nun sevilen simalarında Battalbey Çiğköfte sahibi Muzaffer Karabağırlı, önceki gün Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Belediye Temizlik İşleri’nde görevli personeli ziyaret ederek, hijyenik ortamda hazırladığı çiğköfteyi onlara ikram etti.
Nöbet tutan Sungurlu Belediyesi personeli ise kendilerine yapılan ikramdan dolayı Muzaffer Karabağırlı’ya teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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