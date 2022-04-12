Nisan ayında “Kar” sürprizi

İki gün önce bahar havası yaşayan Sungurlu’ya kış tekrar geldi. İlçeye bağlı Mehmetbeyli Köyüne Nisan ayının ikinci haftası kar yağdı. Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından köyde kar sürprizi yaşandı.

Sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşları hem şaşırttı hem de yüzlerini güldürdü. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları, yerler, ağaçlar ve araçlar beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.



(Haber Merkezi)

