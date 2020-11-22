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Nebahat Terzioğlu hayatını kaybetti

Çorum eski Milletvekili merhum Kemal Terzioğlu’nun eşi Nebahat Terzioğlu vefat etti.

Sungurlu 22.11.2020, 19:15
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Nebahat Terzioğlu hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 10 ve 11. Dönem Demokrat Parti Çorum Milletvekili olarak (1955-1960) görev yapan Sungurlulu merhum Kemal Terzioğlu’nun eşi Nebahat Terzioğlu önceki gün hayatını kaybetti.

Nebahat Terzioğlu’nun cenazesi Cumartesi günü Sungurlu Ulucamii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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