Ne ara bu kadar anlayışsız olduk!

İnsafa sığmaz hakaretler, küfürler bir yana, bilgi kirliliği de aldı başını gitti sosyal medyada. Öyle ki, bir yalan atan, sonraki aşamada milyonlara malolmuş bu yalana kendisi de inanır hale geliyor.

Yalanın yayılma hızı, mutasyona uğramış koronavirüsten daha yüksek.

Dijital teknoloji, çağımızın kaçınılmaz, geri durulmaz ve asla yok sayılamaz gerçeği. Ama, nasıl adam gibi kullanacağız bu muhteşem olanağı? İşte bu noktada çaresiz kalıyoruz.

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Belki de, zehirlenmiş siyasi atmosferimizin bir yansıması sosyal medyamız da.

Toplum öylesine gerildi, öylesine kutuplaştırıldı ki, bunun sosyal medyaya sıçramaması mümkün değildi.

Birinin “ak” dediğine diğeri mutlaka “kara” diyor. Birinin vatanseverlik adına ortaya koyduğu bir görüşe, diğeri hemen “vatan hainliği” yaftasını yapıştırıyor.

Ama neyse ki, bunlar, siyaset kurumu ve siyasetin yazılı-görsel-sosyal medyadaki şakşakçıları, dalkavukları ile sınırlı.

Neyse ki, halkın arasında, günlük yaşamda böylesine sert kutuplaşmalar yok. En azından Çorum için şunu söyleyebiliriz ki; Türk, Kürt, Çerkez, Alevi, Sünni, dindar, laik, milliyetçi, muhafazakâr, demokrat, her etnik köken ve mezhepten, her siyasi, sosyal görüş ve düşünceden insanlar, işinde-gücünde, birbirini ayırmadan, ötekileştirmeden “birlikte” yaşamaya devam ediyorlar.

Şükürler olsun.

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Sosyal medyayı kötüye kullananlar ise ne yazık ki, tahribatlarını sürdürüyorlar.

Kitleleri inandıramasalar da, insanları üzmeyi, kırmayı başarabiliyorlar.

Sungurlu’nun başarılı ve hemen herkesle barışık, ilçesi dışında Çorum’da da beğenilen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, şu son bir-iki gün içinde trollerin üzdüğü insanlardan biri.

Şahiner, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmiş, Sungurlu’ya çok sıcak yaklaşım gösteren İmamoğlu’ndan bir de jest gelmişti. İmamoğlu, Sungurlu’ya bir şehiriçi belediye otobüsü armağan etmişti.

Otobüs elbette kullanılmış, ama daha uzun yıllar kullanılabilir, bakımlı bir otobüs. İkinci el değeri de 400 bin lira.

İmamoğlu da zaten, “ihtiyaç harici” olduğu için hibe etme imkânını bulmuştur sanırız.

Ama troller durur mu, “Sungurlu’ya bu hurdayı mı lâyık görmüş?” tarzında, yapıcılıktan uzak eleştiriler…

İmamoğlu, “Millet İttifakı”nın seçtiği İBB Başkanı. CHP kadar İYİ Parti de, SP tabanı dahil her kesimden diğer oy verenler de kendisini sahipleniyor.

İYİ Partili Abdulkadir Şahiner’in İmamoğlu ile böyle bir yakınlık kurması, Sungurlu adına önemli bir kazanımdır ve sadece alkışlanır.

O otobüs için de, hem İmamoğlu’na, hem Şahiner’e sadece ve sadece teşekkür edilir.

Lütfen biraz mantıklı olalım.

Her şeyi siyasete çözüp yapılan iyiliklere nankörlük etmeyelim.