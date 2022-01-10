Mutlu Karslı güven tazeledi

Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu önceki gün Çarşı Özgür Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurulda divan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür başkanlığında oluştu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken daha sonra dilek ve temennilere geçildi.

İki listenin yarıştığı seçimlerde 192 üyeden 174’ü oy kullandı. Mevcut Başkan Mutlu Karslı 119 oy alırken tekrar başkanlığa seçildi. Diğer aday Fatih Deryahan ise 53 oy aldı. Seçimlerde 2 oyda geçersiz sayıldı.

Mutlu Karslı başkanlığında yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu; Ömer Uzan, Serdar Keçelioğlu, Uğur Kozan, Ali Yıldız, Eyyüp Çuhacı ve Süleyman Öztemel”



(Haber Merkezi)

