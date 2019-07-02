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Murat Karaman baba oldu

Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Murat Karaman ve eşi Sema Karaman'ın oğulları “Murat Han” dünyaya geldi.

Murat Karaman baba oldu

Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Murat Karaman ve eşi Sema Karaman'ın oğulları “Murat Han” dünyaya geldi.

02 Temmuz 2019 Salı 22:58
Murat Karaman baba oldu

Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Murat Karaman baba oldu. Eşi Sema Karaman ile ziyaretçileri kabul eden Karaman, oğluna “Murat Han” adını verdi. Babalık heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karaman, “13 yıllık hasret sona erdi, Allah'ım sana binlerce şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

Karaman, “Bugünü bu mutluluğu yaşatan eşim Sema Karaman'a, ziyaretime gelen ve gelmeye devam eden bütün eşim, dostum, akrabam, arkadaşım ve değerli hemşehrilerime, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldin hayatımıza biricik oğlum Murat Han. Allah uzun ömürler versin. Bize de vatana millete hayırlı evlat yetiştirmeyi nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.

ÇORUM HABER Sema-Murat Karaman çiftini kutlar, dünyaya yeni gelen küçük Murat Han’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Mehmet DALAR)

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