Muhtarlardan hayırsever işadamı Zeki Öztekin’e plaket

Sungurlu’nun önemli sanayi kuruluşlarından olan Sun-Ka Kağıt ile Larton Ambalaj firması ilçedeki sorunlarla da yakından ilgileniyor ve kendilerine gelen destek taleplerini geri çevirmiyor.

Sungurlu’daki mahalle muhtarları da yaptığı yardımlarla sıkça adından söz ettiren Sunka Kağıt ve Larton Ambalaj firması sahiplerinden Zeki Öztekin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Mahalle muhtarları desteği için Zeki Öztekin’e teşekkür ederek plaket takdim etti. Zeki Öztekin de mahalle muhtarlarına nazik davranışları için teşekkür etti.



(Aliye ÖNCEL)

