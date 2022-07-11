Muhsin Dere’den Şahiner’e ziyaret

Sungurlu’nun gelişmesi ve vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde yaşaması için çok çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Biz hep bunu savunduk, düsturumuz bu oldu. Sayın Bakan Yardımcımız Muhsin Dere ve sayın Kaymakamımız Fatih Görmüş beyefendilere ziyaretleri için teşekkür ederim. Yapmış oldukları bu ziyaret birliğimiz ve beraberliğimizin simgesi niteliğindedir” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Dere ve Kaymakam Görmüş de evsahipliği için Başkan Şahiner’e teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

