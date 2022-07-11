Muhsin Dere’den Şahiner’e ziyaret
Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sungurlu İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş ile birlikte İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.
Sungurlu 11.07.2022, 17:05
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Sungurlu’nun gelişmesi ve vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde yaşaması için çok çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Biz hep bunu savunduk, düsturumuz bu oldu. Sayın Bakan Yardımcımız Muhsin Dere ve sayın Kaymakamımız Fatih Görmüş beyefendilere ziyaretleri için teşekkür ederim. Yapmış oldukları bu ziyaret birliğimiz ve beraberliğimizin simgesi niteliğindedir” diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Dere ve Kaymakam Görmüş de evsahipliği için Başkan Şahiner’e teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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