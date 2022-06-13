Muhsin Dere, Sungurlu OSB’ye yatırım için sanayicilerle buluştu
Sungurlu’nun büyümesi ve gelişmesi için özveriyle çalışan Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Ankara OSTİM’de faaliyet gösteren Sungurlulu sanayicileri makamında ağırladı.
Muhtar Mustafa Özbekmez, avukat Olcay Erçorumlu, mali müşavir Erdem Canlı, OSTİM’de faaliyet gösteren sanayiciler Murat Başer, Neşet Dincelir, Erol Yaramış, Halil Özbekmez, Dursun Başer ve Özgür Özbekmez’den oluşan heyet, Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.
Çorumlu Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “Ankara OSTİM’de faaliyet gösteren değerli sanayicilerimizi Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin kalkınmasına yaptıkları üretimler ile katkı sağlayan hemşehrilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Toplantıda, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin son durumu hakkında sanayiciler bilgilendirilirken, OSB’ye yatırım yapıp, nasıl katkı sağlanabileceği yönünde istişarelerin yapıldığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde tekrar toplantı yapılarak, sanayicilerin hazırlayacakları projelerini Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye sunacakları bildirildi.
Her türlü girişim ve desteklerinden dolayı sanayiciler, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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