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Motosiklet sürücüsü yaralandı

Sungurlu-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Sungurlu-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:26
Motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Burak K. (21) idaresindeki 06 YA 6805 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevkedilirken kazada yaralanan sürücü Burak K. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

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