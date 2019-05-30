Motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Burak K. (21) idaresindeki 06 YA 6805 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevkedilirken kazada yaralanan sürücü Burak K. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.