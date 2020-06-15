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Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

Sungurlu 15.06.2020, 19:51
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Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre Başpınar Mahallesi Mezarlık caddesinde motosiklet ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü kafasını aracın camına çarparak, motorda bulunan diğer kişi ise yola savrularak yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

#Motosiklet #minibüs çarpıştı
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