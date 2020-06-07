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Mithat Gözen için müfettiş gönderildi

İçişleri Bakanlığı, geçici görevle Balıkesir Vali Yardımcılığı görevine atanan Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen için mülkiye müfettişi gönderdi.

Sungurlu 07.06.2020, 17:57
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Mithat Gözen için müfettiş gönderildi

Sungurlu’da yaklaşık 5 yıl görev yapan Balıkesir Vali Yardımcısı ve Kaymakam Mitat Gözen hakkında yapılan şikâyetleri araştırmak üzere İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişi görevlendirdi. İlçeye gelen mülkiye müfettişi kaymakamlıkta çalışan bazı personelin ifadesine başvururken, şikâyete konu olan olayları araştırmaya başladı.

Müfettişin hazırlayacağı raporu İçişleri Bakanlığı’na sunacağı, Kaymakam Mitat Gözen hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı raporun değerlendirilmesinden sonra netleşeceği belirtildi.

(Haber Merkezi)

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