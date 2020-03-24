Mithat Gözen, Aydın’a Vali Yardımcısı atandı

27.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararname ile Sungurlu’ya atanan Kaymakam Mitat Gözen’in İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile Aydın’a Vali Yardımcısı olarak atandığı öğrenildi.

MİTAT GÖZEN KİMDİR?

Elazığ'da doğdu. Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliği mesleğinde Bolu İli Dörtdivan İlçesi, Bilecik İli Gölpazarı İlçesi ve Kütahya İli Altıntaş İlçesinde Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 2003 yılında Adana İli Saimbeyli İlçesine Kaymakam olarak atandı. Daha sonra Malatya İli Pütürge İlçesi Kaymakamlığı (2004-2006), Iğdır Vali Yardımcılığı (2006-2009), Giresun İli Espiye İlçesi Kaymakamlığı (2009-2012), Bilecik İli Söğüt İlçesi Kaymakamlığı (2012-2015) görevlerinde bulundu. 27.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararname ile İlçemize atanan ve Ağustos ayında Sungurlu ilçesine atandı. Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça ve Arapça biliyor.

(Haber Merkezi)