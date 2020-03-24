Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
89286
ALTIN
337.032
DOLAR
6.4786
STERLİN
7.5611
EURO
6.9814

Mithat Gözen, Aydın’a Vali Yardımcısı atandı

Sungurlu Kaymakamı Mithat Gözen'in İçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'a Vali Yardımcısı olarak atandı.

Mithat Gözen, Aydın’a Vali Yardımcısı atandı

Sungurlu Kaymakamı Mithat Gözen'in İçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'a Vali Yardımcısı olarak atandı.

24 Mart 2020 Salı 19:18
Mithat Gözen, Aydın’a Vali Yardımcısı atandı

27.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararname ile Sungurlu’ya atanan Kaymakam Mitat Gözen’in İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile Aydın’a Vali Yardımcısı olarak atandığı öğrenildi.

MİTAT GÖZEN KİMDİR?

Elazığ'da doğdu. Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliği mesleğinde Bolu İli Dörtdivan İlçesi, Bilecik İli Gölpazarı İlçesi ve Kütahya İli Altıntaş İlçesinde Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 2003 yılında Adana İli Saimbeyli İlçesine Kaymakam olarak atandı. Daha sonra Malatya İli Pütürge İlçesi Kaymakamlığı (2004-2006), Iğdır Vali Yardımcılığı (2006-2009), Giresun İli Espiye İlçesi Kaymakamlığı (2009-2012), Bilecik İli Söğüt İlçesi Kaymakamlığı (2012-2015) görevlerinde bulundu. 27.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararname ile İlçemize atanan ve Ağustos ayında Sungurlu ilçesine atandı. Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça ve Arapça biliyor.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Sungurlu’da yaşlılara yönelik alışveriş hizmeti sunulacak
Sungurlu’da yaşlılara yönelik alışveriş hizmeti sunulacak
Park halindeki araç alev topuna döndü
Park halindeki araç alev topuna döndü
Yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
Yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
İdlib için başlatılan yardım kampanyası sona erdi
İdlib için başlatılan yardım kampanyası sona erdi
Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar
Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim