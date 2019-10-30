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Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes

Çorum’un Sungurlu ilçesi İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri Lösemili çocuklar yararına kermes düzenledi. 

Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes

Çorum’un Sungurlu ilçesi İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri Lösemili çocuklar yararına kermes düzenledi. 

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:56
Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes

Öğrenci velileri tarafından hazırlanan yiyecekler okul bahçesinde öğrencilere, öğretmenlere ve davetlilere sunuldu. Kermesten toplanan paralar LÖSEV’e bağışlandı. 
İsmetpaşa İlkokulu anasınıfı öğlen grubu öğretmeni Melek Şahin, “Öğrencilerimizin Lösemili çocuklar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Öğrencilerimizin yardımlaşma duyguları güçlendirmiş olduk” dedi. 
Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile ilgili farkındalık sağlanmıştır diyen Şahin, kermesimize destek veren tüm okul çalışanlarımıza ve velilerimize çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerimizin yıl boyunca devam etmesini temenni ederiz” diye söyledi. 

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