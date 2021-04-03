Minikleri sevindirdiler

Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, her yıl 1. sınıfa başlayan öğrencilere yapılan hediye okuma setini bu yıl 1. sınıf öğrencilerine de ulaştırdı.

İlçe merkezi ve köylerde bulunan ilkokulları ziyaret eden Sarıyüce, öğrencilerle yakından ilgilenerek Başkan Şahiner’in selamını ileterek hediyelerini verdi.

(Haber Merkezi)