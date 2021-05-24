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Minik Zehra yardım bekliyor

Sungurlulu Musa Kalınsazlıoğlu'nun 1 yaşındaki kızı Zehra Meva’ya SMA 2 (ölümcül kas rahatsızlığı) teşhisi konuldu.

Sungurlu 24.05.2021, 20:07
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Minik Zehra yardım bekliyor

Minik Zehra’nın tedavisi yurtdışında olacağından bir kampanya başlatıldı.
Kampanya için resmi iznin alındığı, tamamen yasal olduğu bildirilirken, Zehra Meva’nın sağlığına kavuşması için hayırsever ve duyarlı halkın desteği bekleniyor.
Kampanya hakkında şu bilgiler verildi: “Duruma empati ile yaklaşıp az çok demeden destek bekliyoruz. 1 TL’ye kadar bile olsa damlaların okyanus olmasını ve Zehra Meva'ların yaşamasını istiyoruz. 
Destekleriniz için şimdiden Allah razı olsun. Farklı bir destek olarak sosyal mecralarda yetkin insanlarla paylaşımda bulunabilirsiniz. @zehrameva_yasasin (instragram) @mevanin_umut_dukkani (instragram) @Mevabebek (tweter) hesaplarını takip edebilir, takip ettirebilir, Meva’nın dükkanından alışveriş yapabilir, ya da bağışçı olabilirsiniz.
Ziraat Bankası  IBAN:TR660001001997654492375001 
Alıcı Adı: Rabia KALINSAZLIOĞLU
Açıklama: Meva (Not: Yasal izin başvurusu yapılmış, izin alınmıştır)”
(Haber Merkezi)
 

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