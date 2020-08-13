Minik Muhammet Talha’dan örnek davranış

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, minik yavrumuzun bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu yaşında örnek bir davranış sergiledi. Hem babası Ramazan Koçak hem de minik yavrumuz Muhammet Talha Koçak’a teşekkür ediyorum dedi.