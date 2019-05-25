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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:20
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Kırıkkale-Sungurlu karayolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 45 NT 845 plakalı minibüs, kavşaktan dönmeye çalışan S.K. yönetimindeki 19 EU 341 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her ikisi araç sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)

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