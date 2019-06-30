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Minibüs bir apartmanın bahçesine uçtu: 5 yaralı

Sungurlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bir apartmanın bahçesine düştü.

Minibüs bir apartmanın bahçesine uçtu: 5 yaralı

Sungurlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bir apartmanın bahçesine düştü.

30 Haziran 2019 Pazar 20:01
Minibüs bir apartmanın bahçesine uçtu: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza geçtiğimiz gün Sungurlu Fatih Mahallesi Merve Mescidi yanında meydana geldi.

Kazada S.Ş.U isimli sürücünün kullandığı minibüs yolun kenarında bulunan bir apartmanın bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu Polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada sürücü ile birlikte A.A., A.Y, Z.Y ve Y.A isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak olay yerine gelen 112 görevlilerince ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir müddet asılı kalan minibüs ise çekici yardımcıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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