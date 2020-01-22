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Milli Eğitim Müdürü Sarı Sungurlu’daki okulları ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, birim amirleri ve personel ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı Sungurlu’daki okulları ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, birim amirleri ve personel ile bir araya geldi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 21:30
Milli Eğitim Müdürü Sarı Sungurlu’daki okulları ziyaret etti

Sungurlu’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ Necip Fazıl Ortaokulu, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Okulu ve İş Uygulama Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Ortaokulu ve pansiyonunu ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunan Sarı okulların eğitim ve öğretim durumu hakkında okul yöneticilerinden bilgiler aldı.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, idareci ve öğretmenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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