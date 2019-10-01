Milletvekili Kaya Sungurlu’da ziyaretlerde bulundu

İlk olarak ilçe teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Kaya, bir süre partililerle görüştü.

Kaya daha sonra beraberinde ilçe teşkilatıyla birlikte sırasıyla Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Sungurlu Kamyoncular Kooperatifi, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, Sungurlu Öğretmenevi, Terziler ve Berberler Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Ziraat Odası, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası ve Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanları ve yönetimleriyle bir süre sohbet etti.

Kaya daha sonra esnaf ziyaretleri yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.