Mıcıra kapılan 2 araç takla attı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskialibey Köyü mevkiinde meydana gelen ilk kazada, S.Ş. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Bayat istikametinden Ankara istikametine seyir halinde iken yolda bulunan mıcıra kapıldı. Bu sırada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olan H.Ç. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar Bayat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Aynı köyde yaşanan ikinci kazada ise S.T isimli sürücünün yönetimindeki araç da mıcıra kapılarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan N.T ve N.T isimli şahıslar yaralanarak Bayat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılar daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

(Haber Merkezi)