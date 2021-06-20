“Mıcır alım ihalesinde kazanan Sungurlu oldu”

Sungurlu’da 11 Mayıs’ta yapılan ilk ihalenin iptal edilmesinin ardından ihaleyi belediyeye yakın firma almadığı için iptal ettiği ileri sürülerek ihalede usulsüzlük mü yapıldığı tartışıldı.

Mıcır ihalesinin yenilenmesi ile 600 bin TL kar elde edildiğini açıklayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Göreve geldiğimiz ilk gün Sungurlu’nun hizmetinde, hakkaniyetle ve haklarını gözeterek çalışacağıma dair düstur edindim. Çizgimin dışına hiçbir zaman çıkmadım” diye konuştu.

Sungurlu halkının faydası gözetilerek yenilen ihale ile 100 bin ton mıcırda yaklaşık 600 bin lira kar elde edildiğinin altını çizen Başkan Şahiner, “Hemşerilerimin aleyhine olan hiçbir karara imzamı atmadım ve atmam. İlk yapılan ihalenin iptal edilmesiyle ve ihalenin yeniden yapılması ile halkımızın ve ilçemizin 600 bin lira kadar kazancı oldu. Arada ki bu miktar azımsanacak bir miktar olmayıp, geri dönüşü ise halkımızın faydasına olacak bir miktardır. Bu konuyla ilgili çıkan asparagas haberleri yapanlara diyecek bir şey bulamıyorum artık. Kulaktan dolma bilgilerle, astı astarı olmadan konuşmak iftiraya girer. Biz her zaman halkımızın lehine çalışmalar yaparak bu günlere geldik. Kimin ne olduğu, kimin kime yandaş olduğun bütün Sungurlu halkı tarafından bilinmektedir. Şükür ki halkımız bunlara prim vermiyor ki biz ikinci kez görevimizin başındayız. İnşallah bu çekemez, fesat ve iftiracı şahıslar kalplerinin ekmeklerini yemeye devam edeceklerdir” dedi. (Haber Merkezi)

