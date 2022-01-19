Mevlüde Akkaş defnedildi

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Sungurlu Gazetesi İmtiyaz sahibi Behiç Akkaş'ın annesi Mevlüde Akkaş (83) vefat etti. Mevlüde Akkaş Sungurlu’da son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Mevlüde Akkaş dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Behiç Akkaş ile birlikte Ali Akkaş, Neriman Uğraç ve Fatma Ugraç'ın annesi olan Mevlüde Akkaş’ın cenazesi öğle namazından sonra Sungurlu Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Behiç Akkaş ve aile yakınları cami avlusu ve mezarlıkta taziye dileklerini kabul etti.

Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti eski Milletvekili Ahmet Aydoğmuş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, SGK İl Müdürü Ömer Tök, AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Başkanı Serkan Uzunkaya, İl Genel Meclis Üyeleri Alaettin Tosundereoğlu, Mehmet Kaplan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Serdar Çakırbeyli, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, kamu kurum müdürleri, banka müdürleri, muhtarlar, çok sayıda iş adamı ve vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)