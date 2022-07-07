Mesire alanındaki tuvaletlere zarar verdiler

Sungurlu’da vatandaşların parasıyla yapılan kamu mallarına kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından zarar verildi. Mesire alanlarında bulunan tuvaletlerin kapı ve muslukları kırılırken, şehir parkında bulunan çöp tenekeleri ise kullanılmaz hale geldi.

Gördükleri manzara karşısında büyük tepki gösteren vatandaşlar, kamu mallarına zarar veren kişi yada kişilerin bulunması noktasında gerekli girişimlerin yapılmasını istedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de, “Biz halkımıza hizmet etmeye, vandallar da yok etmeye çalışacaklar. Ama bu yolda biz kazanacağız, halkımız kazanacak” ifadelerini kullandı.